Cresce la febbre delle freccette Due squadre a Montefredente
Tutti pazzi per le freccette. Quest’anno, a Montefredente, si giocherà addirittura un derby tra le due squadre sponsorizzate dal pub Sagittario. Dopo l’esperienza della passata stagione, i giocatori sono aumentati a tal punto da poter comporre due formazioni. La compagine più recente, capeggiata da Ivan Bellucci, è iscritta al campionato di serie B, in teoria una categoria superiore a quella in cui militano i ‘cugini’, che però quest’anno è aggregata alla serie C. I componenti della ’Sagittario B’, che l’ altra sera ha esordito con una vittoria in quel di Bentivoglio, a parte lo stesso Bellucci, sono Filippo Gitti, Davide Vaccari, Manuel Corni, Manuele Piccinelli, Giuseppe Rionero e Valerio Pierfederici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
