Cremonese Nicola | Meglio che con l’Inter sul goal subito all’inizio…

Il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Juventus perso 1-2 e valido per la 10^ giornata di Serie A.  E sce contento per quanto visto nel secondo tempo? "Volevamo fare una partita diversa rispetto a quella con l'Inter e ci siamo riusciti. Il fatto di vedere i giocatori infastiditi per non aver recuperato mi rende orgoglioso, ma non mi stupisce. Abbiamo incontrato una grandissima squadra che aveva anche cambiato allenatore: ci è mancata un po' di fisicità nel primo tempo.

