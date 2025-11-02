Cremonese-Juventus le pagelle di Fantozzi | Kostic MVP Vlahovic oggi bene per fortuna ma David?

Cremonese-Juventus, termina 1-2 la prima partita di Luciano Spalletti sulla panchina della squadra bianconera. Le pagelle di Matteo Fantozzi. Andiamo a leggere i voti della partita dei bianconeri che superano la Cremonese soffrendo un po’ nel finale, ma dimostrando di avere grande voglia di mettersi in mostra. (ANSA) TvPlay.it Ecco le pagelle: Di Gregorio 6.5: nonostante non debba fare grandissime parate riesce a dare sicurezza alla difesa. Un miracolo lo fa ma a gioco fermo quando arriva un tiro da fuori con un fuorigioco precedente. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Cremonese-Juventus, le pagelle di Fantozzi: Kostic MVP, Vlahovic oggi bene (per fortuna), ma David?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Serie A, Cremonese-Juventus 1-2 : buona la prima di Spalletti Napoli-Como 0-0: i lariani fermano i partenopei al Maradona. Udinese-Atalanta 1-0. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calcio-seri - facebook.com Vai su Facebook

Probabili formazioni #CremoneseJuve Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Vardy, Bonazzoli. JUVENTUS (3-5-2): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Gatti; Cambiaso, Locatelli, Koopmeiners - X Vai su X

Le pagelle di Cremonese-Juventus 1-2: la freddezza di Kostic (7), Spalletti rivolta la Juve (7) - Si vede subito la mano del tecnico sui bianconeri, che hanno portato a casa la vittoria contro la Cremonese per 1- Si legge su msn.com

PAGELLE E TABELLINO CREMONESE-JUVE 1-2: Spalletti megamind, Vlahovic trascinatore e Kostic uomo del destino! - 2: buona la prima per Spalletti, Vlahovic trascina e Thuram stecca ... Secondo calciomercato.it

Cremonese-Juventus, le pagelle di CM: super Vlahovic, Vardy infinito - Alterna buone giocate ad errori, ma è protagonista di una chiusura decisiva in area a inizio secondo tempo. msn.com scrive