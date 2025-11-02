Cremonese-Juventus 1-2 Spalletti inizia bene | allo Zini decidono Kostic e Cambiaso

Nel giorno in cui la Juventus festeggia i 128 anni di storia arriva la prima vittoria dell ‘era targata Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo inizia nel migliore dei modi la sua avventura da allenatore della Juventus battendo la Cremonese per 1-2. A deciderla ci pensano Kostic, con un gol dopo soli 87 secondi, e Cambiaso, al minuto 68?. Il gol di Jamie Vardy, siglato al minuto 83?, mette paura alla Juventus. I bianconeri resistono e portano a casa i tre punti. Nel primo tempo è un monologo bianconero. Il gol di Kostic, siglato nel giorno in cui compie 33, da il via a un assedio degli uomini di Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

