Cremonese-Juventus 1-2 le pagelle | Cambiaso 7 si sblocca Vardy 7 eterno Spalletti 7 buona la prima

Ilmessaggero.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'era Spalletti inizia con una vittoria: la Juventus batte 2-1 la Cremonese allo Zini e aggancia momentaneamente Inter e Milan a quota 18. La Juve sfrutta subito la spinta del cambio. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

cremonese juventus 1 2 le pagelle cambiaso 7 si sblocca vardy 7 eterno spalletti 7 buona la prima

© Ilmessaggero.it - Cremonese-Juventus 1-2, le pagelle: Cambiaso (7) si sblocca, Vardy (7) eterno, Spalletti (7) buona la prima

