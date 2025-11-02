Cremonese Juve Marco Baridon a caldissimo | Non perfetti ma già i primi sprazzi dell’idea di Spalletti E quella frase su Vlahovic dice tutto… – VIDEO
di Marco Baridon Cremonese Juve, Baridon commenta il debutto del tecnico: promossa la reazione e le prime mosse tattiche, ma la squadra è ancora un cantiere. Una vittoria sofferta, arrivata in piena emergenza e dopo un solo allenamento. L’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, nel 2-1 dello Zini contro la Cremonese, non poteva essere più complicato. Eppure, al termine della partita, l’analisi è moderatamente positiva. Come sottolineato dal direttore di , Marco Baridon, nel suo video commento “a caldo” dall’esterno dello stadio, la prestazione è stata «non perfetta, ma si sono già visti i primi sprazzi dell’idea di Spalletti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
