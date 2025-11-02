Cremonese Juve la moviola dei giornali | Gol regolari ma mancano quei due cartellini gialli Chiffi comunque promosso

Cremonese Juve, la Gazzetta analizza gli episodi chiave: giusti i gol e le decisioni sui rigori, ma la gestione dei cartellini non convince. Una partita tesa, l’esordio di un nuovo allenatore e tanti episodi al limite. La vittoria della Juventus per 2-1 sul campo della Cremonese è stata anche una gara complessa da gestire per l’arbitro Chiffi. Secondo l’analisi della moviola de La Gazzetta dello Sport, la prestazione del direttore di gara è stata nel complesso sufficiente, con le decisioni chiave (gol e rigori) tutte corrette, ma con qualche sbavatura nella gestione disciplinare. Moviola Cremonese Juve: primo tempo, giusti i no-penalty. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Juve, la moviola dei giornali: «Gol regolari ma mancano quei due cartellini gialli». Chiffi comunque promosso

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Buona la prima per Spalletti alla Juve: con la Cremonese finisce 2-1 ? - facebook.com Vai su Facebook

#Vardy scatenato in #Cremonese- #Juve: segna, poi conta i secondi a #DiGregorio per #Chiffi - X Vai su X

Cremonese-Juventus, moviola: dubbi sui rigori negati, Chiffi dà una mano a Spalletti ma anche l'ex ct s'infuria - La prova dell’arbitro patavino Daniele Chiffi allo Zini nell’anticipo serale della decima di serie A Cremonese- Segnala sport.virgilio.it

Cremonese-Juventus, la moviola: niente rigore sui contatti Gatti-Payero e Kostic-Barbieri. Ok il goal di Vardy, ammonito Spalletti - Cremonese e Juventus si sono affrontate allo Zini di Cremona in occasione dell'anticipo delle 20:45 del sabato della decima ... Come scrive msn.com

Cremonese-Juventus, la moviola: tutti gli episodi arbitrali - È il giorno del debutto di Luciano Spallettisulla panchina della Juventus, attesa da una sfida insidiosa contro la ... Da ilbianconero.com