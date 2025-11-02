Cremonese Juve 1-2 | a tratti dominanti questa mossa cambia la partita | La Juve a freddo VIDEO di Paolo Rossi

Cremonese Juve 1-2: ne La Juve a freddo, Paolo Rossi ha analizzato così la vittoria dei bianconeri allo Stadio Zini – VIDEO. Buona la prima. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve inizia con una vittoria fondamentale, sofferta ma pesantissima. Nel suo debutto ufficiale, il tecnico toscano guida i bianconeri al successo per 2-1 allo Stadio Zini contro la Cremonese, centrando la seconda vittoria consecutiva dopo quella scaccia-crisi contro l’Udinese. A decidere la sfida, valida per la decima giornata di Serie A, sono stati i due uomini di fascia, Filip Kostic e Andrea Cambiaso, in una serata che ha visto la Signora ritrovare i tre punti ma anche soffrire nel finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Cremonese Juve 1-2: a tratti dominanti, questa mossa cambia la partita | La Juve a freddo VIDEO di Paolo Rossi

