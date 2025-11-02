Credo che il narcisismo di Trump sia per noi una grande opportunità

Ilfattoquotidiano.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Emanuele Rizzo Aleggia una diffusa convinzione che Donald Trump incarni il peggio dei leader nazionalisti occidentali, come se gli altri fossero meglio e come se i progressisti fossero invece animati da più nobili valori. Per smontare queste ipocrisie, nel suo progetto di ricostruzione di Gaza il tycoon ha coinvolto Tony Blair. Leader progressista tanto gradito a certa politica (Renzi ne ha il poster in camera), noto criminale di guerra per quella incresciosa vicenda ambientata in Iraq e datata 2003. Inconsapevolmente, Trump ci teneva a dimostrarci che non esiste colore politico laddove vi sia da mangiare affamando un popolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

