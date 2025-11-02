Creatività e partecipazione per i giovani del futuro

Dopo l’estenuante vicenda giudiziaria familiare durata 16 anni, Giuseppe Caprotti, il figlio del patron dell’Esselunga Bernardo Caprotti, si racconta. È intervenuto nei giorni scorsi a una serata del Soroptimist club di Monza, ricordando il suo libro “Le ossa dei Caprotti. Una storia italiana“, ma soprattutto guardando al futuro. Caprotti è presidente della Fondazione Venosta (intitolata al nonno materno Guido Venosta, già manager Pirelli e fondatore di Airc, Associazione italiana ricerca sul cancro. "Il prossimo appuntamento – annun cia – è dedicato ai giovani: il 22 novembre arriverà a Seregno “L’età sospesa“ un progetto ideato e realizzato dal Teatro Franco Parenti che la Fondazione Guido Venosta ha scelto di sostenere e promuovere per la sua capacità di affrontare in profondità il tema dell’ adolescenza in tutte le sue sfumature: fragilità emotive, isolamento, aggressività, ricerca di senso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

