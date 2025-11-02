Cotronei il pasticcio di un museo mai realizzato dedicato a Steven Tyler

2 nov 2025

Un progetto da 1,3 milioni di euro per un museo del rock dedicato al leader degli Aerosmith è finito al centro di un’inchiesta per appalti pilotati e fondi pubblici dirottati. Indagati due ex sindaci, assessori e funzionari comunali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

