cotignola volontari per conservare le storie di vita degli anziani

Riparte a Cotignola l’esperienza della Compagnia dei racconti, un progetto che contrasta le solitudini involontarie delle persone anziane e invita i cittadini a raccogliere e condividere le loro storie di vita. La Compagnia dei racconti è alla ricerca di volontari che seguiranno un breve percorso di formazione per incontrare persone anziane a rischio solitudine, ascoltarne le storie, raccogliere ricordi ed episodi di vita, custodendo un patrimonio prezioso per la memoria collettiva. Accanto alle parole, verranno raccolte anche fotografie tratte dagli album di famiglia, frammenti di vita quotidiana che accompagneranno i racconti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

