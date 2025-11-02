Costa d' Amalfi Atrani lancia la proposta di un Disciplinare per la Conferenza dei Sindaci

Dalla tradizione dello Status Amalfie al bisogno di una governance moderna e condivisa: nasce da Atrani una proposta concreta per disciplinare la Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana. Con l’approvazione all’unanimità, nella seduta del Consiglio comunale del 28 ottobre 2025, il Comune. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

