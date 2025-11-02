Cos'è questa storia del corso sulla pace nelle scuole cancellato da Valditara

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha negato il riconoscimento al corso di formazione "La scuola non si arruola", previsto per il 4 novembre. Il ministro Valditara lo definisce "una iniziativa propagandistica", mentre la Cgil e l'Usb parlano di censura e di attacco alla libertà di insegnamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

