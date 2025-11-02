Cos’è il federalismo pragmatico di cui parla Draghi e perché è la svolta necessaria

Immaginiamo per un attimo un' Europa che non procede più alla velocità di una bicicletta, ma con la lentezza di una carrozza trainata da un cavallo stanco. Le sfide internazionali, la tecnologia che avanza a razzo, la competizione globale che non aspetta: tutto ci spinge a chiederci se quel modello europeo che abbiamo imparato a conoscere (ventisette Paesi, unanimità, trattati complessi, processi lunghi) sia ancora adatto ai tempi. È in questa cornice che Mario Draghi, ricevendo a Oviedo il Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione Internazionale, ha rilanciato un concetto che suona tanto tecnico quanto politico: un « federalismo pragmatico».

