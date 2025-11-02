Coscrizione in Ucraina esodo di 100mila giovani tra 18 e 22 anni negli ultimi 2 mesi contro arruolamento forzato | Non vogliamo essere carne da macello in una guerra persa

Solamente dai 25 anni in poi si è tenuti all'obbligo del servizio militare in Ucraina. Tuttavia, negli ultimi anni sono stati tantissimi i video che hanno ricostruito come Kiev arruoli in maniera praticamente forzata anche i più giovani per portarli al fronte La coscrizione in Ucraina è una c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Coscrizione in Ucraina, esodo di 100mila giovani tra 18 e 22 anni negli ultimi 2 mesi contro arruolamento forzato: “Non vogliamo essere carne da macello in una guerra persa”

