Cosa succede davvero Andrea Delogu e Ballando con le stelle quello che si sa dopo lutto e stop
La puntata di Ballando con le stelle andata in onda il 2 novembre si è svolta in un clima insolito, più silenzioso e composto del solito. I concorrenti si sono esibiti con grande rispetto, rinunciando ai consueti battibecchi e ai momenti di leggerezza che animano il programma. In studio e dietro le quinte si respirava commozione: tutti erano scossi dal dolore per la tragedia che ha colpito Andrea Delogu, assente dopo i funerali del fratello diciottenne, Evan Oscar Delogu, vittima di un incidente in moto. Tutti ora si chiedono se la conduttrice deciderà di tornare in gara. E proprio poco fa se ne è saputo di più. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Andrea Delogu si ritira da Ballando con le stelle dopo la morte del fratello Evan?/ Cosa succede ora - Andrea Delogu abbandona Ballando con le stelle 2025 dopo la morte del fratello Evan? Come scrive ilsussidiario.net
Cosa succede ora all’ex principe Andrea? Sfratto, finanze e zero titoli: ripercussioni anche per Sarah Ferguson e le figlie - Londra, 31 ottobre 2025 – Carlo III ha iniziato l’iter per <a href="https://www. Segnala quotidiano.net
Andrea Delogu salta Ballando con le stelle, il gesto di Nikita Perotti commuove tutti - La conduttrice assente a Ballando Con Le Stelle dopo la tragedia familiare: il sostegno di Nikita Perotti e degli amici le regala un momento di conforto. Scrive libero.it