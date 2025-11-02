Cosa sono le pacche la pasta fresca che solo in pochi conoscono
Un viaggio nella tradizione contadina santagatese tra pasta fresca irregolare fatta in casa e legumi, simbolo di convivialità domenicale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
