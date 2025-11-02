Cosa sono le pacche la pasta fresca che solo in pochi conoscono

Gamberorosso.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio nella tradizione contadina santagatese tra pasta fresca irregolare fatta in casa e legumi, simbolo di convivialità domenicale. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Che cosa sono questi piccoli insetti neri? - “Gli insetti nella pasta sono molto probabilmente del genere Sitophilus – spiega Mazzoni – Si tratta di insetti infestanti primari delle cariossidi sane dei cereali. Da ilfattoalimentare.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Sono Pacche Pasta