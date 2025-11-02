Ultime ore per immergersi nelle emozioni di Cortona On The Move 2025, il festival internazionale di fotografia che chiude oggi, domenica 2 novembre, dopo un’edizione da record. Sono oltre 27mila i biglietti staccati, un traguardo che conferma ancora una volta il primato dell’evento tra gli appuntamenti culturali più seguiti del Paese. La conta ufficiale dei visitatori sarà resa nota solo a porte chiuse, ma l’entusiasmo del pubblico e la qualità delle proposte parlano da soli. Per quattro mesi Cortona si è trasformata in un museo diffuso, con Palazzo Baldelli, la Fortezza del Girifalco e i luoghi simbolo della città ad accogliere mostre, incontri e installazioni dedicate al tema " Come Together ", un invito a riscoprire la relazione, la riconciliazione e il dialogo attraverso la fotografia contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona On The Move fa centro: "La rassegna oltre le aspettative"