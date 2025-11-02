Cortona On The Move fa centro | La rassegna oltre le aspettative
Ultime ore per immergersi nelle emozioni di Cortona On The Move 2025, il festival internazionale di fotografia che chiude oggi, domenica 2 novembre, dopo un’edizione da record. Sono oltre 27mila i biglietti staccati, un traguardo che conferma ancora una volta il primato dell’evento tra gli appuntamenti culturali più seguiti del Paese. La conta ufficiale dei visitatori sarà resa nota solo a porte chiuse, ma l’entusiasmo del pubblico e la qualità delle proposte parlano da soli. Per quattro mesi Cortona si è trasformata in un museo diffuso, con Palazzo Baldelli, la Fortezza del Girifalco e i luoghi simbolo della città ad accogliere mostre, incontri e installazioni dedicate al tema " Come Together ", un invito a riscoprire la relazione, la riconciliazione e il dialogo attraverso la fotografia contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
-2 alla fine di Cortona On The Move 2025: questi post hanno tante parole? ? Sicuramente i talk a Palazzo Signorelli sì. Partendo dalle mostre di Cronache d’acqua, Atlas of the New World, Echoes of Uncertain Silence e Inferno & Paradiso, abbiamo parlato di te Vai su Facebook
I numeri di Cortona on the move 80 giorni per il festival di fotografia C’è anche Fink, re del bianco e nero - La tredicesima edizione di Cortona On The Move svela le sue carte durante l’ormai tradizionale appuntamento alle Gallerie d’Italia di ... Si legge su lanazione.it
Cortona On The Move Award: aperta la call per il premio di fotografia - C’è tempo fino al 18 maggio per rispondere alla open call di Cortona On The Move Award, il riconoscimento giunto alla terza edizione, promosso dal festival internazionale di fotografia Cartona On The ... Come scrive exibart.com
Chiude Cortona On The Move, successo di pubblico - Due mesi e mezzo di mostre con 25 esposizioni in giro per la città Cortona 1 ottobre 2018 - lanazione.it scrive