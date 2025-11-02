Corteo per l’Ucraina | Putin assassino stop alla propaganda russa | VIDEO
Circa 300 persone in strada per chiedere maggiori sostegni all’Ucraina e lo "stop alla propaganda russa in Occidente". Un piccolo corteo è partito alle 15 da piazza dell’Unità ed è arrivato alle 15.30 sulla scalinata del Pincio. Hanno partecipato associazioni dell’area liberale ed europeista e la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
