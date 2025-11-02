corso di italiano per donne straniere

Il Comune di Monsummano Terme ha deciso di confermare anche per il periodo novembre 2025-maggio 2026 il corso di italiano dedicato alle donne straniere. Oggetto di insegnamento e apprendimento è la lingua italiana, ma anche tutto ciò che rende possibile vivere in Italia: cibo, usi, regole e costumi. L’obiettivo è aiutare le partecipanti a sviluppare la capacità di comunicare e la fiducia nelle proprie potenzialità. Attraverso l’apprendimento della lingua italiana le donne iscritte al corso potranno coltivare autonomia e consapevolezza, e sentirsi parte attiva della comunità. Il corso, destinato a donne straniere senza nessun ulteriore vincolo (come, ad esempio, residenza oppure età), si svolgerà di mattina per permettere alle mamme che hanno bambini piccoli di avere maggiore opportunità di partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

