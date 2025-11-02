Corsa alle Finals Atp | Musetti spera in Sinner ultime chance per l’azzurro

Mancano pochi giorni alle Atp Finals di Torino e si decide chi sarà l’ultimo a qualificarsi per l’ultimo grande evento dell’anno. Nella giornata odierna si giocherà la finale del Masters 1000 di Parigi e questa può dare anche importanti risposte in chiave Finals Atp. Il tennista canadese Felix Auger Aliassime ha raggiunto la finale in terra francese e grazie a questo risultato ha ottenuto il sorpasso nella Race su Lorenzo Musetti, i due tennisti si contendono il posto per l’ottavo nome che accederà alle finali di Torino, ultimo grande evento dell’anno. E molto è legato anche a Jannik Sinner che oggi può ‘salvare’ il suo connazionale Musetti. 🔗 Leggi su Sportface.it