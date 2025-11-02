Correte li sta accoltellando tutti! | la serata infernale vissuta sul treno nel Cambridgeshire
«Correte, correte, c'è un tizio che sta letteralmente accoltellando tutti». Inizialmente aveva pensato che si trattasse di uno scherzo legato ad Halloween, ma poi i passeggeri hanno iniziato a spingere attraverso il vagone, e la sua mano è rimasta «coperta di sangue» versato sul sedile a cui era appoggiato: è il racconto dell’accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire, Regno Unito, fornito. 🔗 Leggi su Feedpress.me
