Correte li sta accoltellando tutti! | la serata infernale vissuta sul treno nel Cambridgeshire

Feedpress.me | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Correte, correte, c'è un tizio che sta letteralmente accoltellando tutti». Inizialmente aveva pensato che si trattasse di uno scherzo legato ad Halloween, ma poi i passeggeri hanno iniziato a spingere attraverso il vagone, e la sua mano è rimasta «coperta di sangue» versato sul sedile a cui era appoggiato: è il racconto dell’accoltellamento sul treno nel Cambridgeshire, Regno Unito, fornito. 🔗 Leggi su Feedpress.me

