Correte accoltellano tutti Assalto al treno cosa è successo in Inghilterra | 9 feriti in pericolo di vita

Londra, 2 novembre 2025 – Il Regno Unito è sotto choc per l’ assalto al treno nel Cambridgeshire, Inghilterra. Ieri sera dieci persone sono state accoltellate sul convoglio delle 18.30 (le 19.30 italiane) che viaggiava da Doncaster a King’s Cross. Nove di loro sono in pericolo di vita. La polizia ha fermato due persone sospette, una bloccata con il teaser. Ma cosa è successo esattamente? Gli inquirenti stanno ancora tentando di mettere insieme i pezzi del puzzle. Scene di sangue. Il treno aveva lasciato da poco Peterborough, cittadina a un’ora da Londra, quando a bordo si sono sentite urla. Testimoni hanno raccontato di un uomo armato di un grande coltello, mentre intorno era il panico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

