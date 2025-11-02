Cori fascisti nella sede di Fdi proteste contro Gioventù Nazionale | Parma è e sarà sempre antifascista
Nuovo presidio antifascista a pochi metri dalla sede di Fratelli d'Italia e di Gioventù Nazionale a Parma, dove un gruppo di giovani ha cantato cori fascisti sventolando il Tricolore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Crosetto e i cori fascisti: “I ragazzi di Parma vanno presi a calci” - X Vai su X
Sfida referendaria sulla riforma della giustizia, duro botta e risposta fra maggioranza e opposizioni. l'Anm presenta il comitato per il no al referendum. il Ministro della difesa Crosetto: chi intona cori fascisti va cacciato. Le opposizioni chiedono che si pronunci la - facebook.com Vai su Facebook
Cori fascisti davanti alla sede FdI a Parma: il video virale. Sdegno del sindaco e il Pd attacca - Il coordinamento regionale di Gioventù nazionale prende le distanze: “Commissariamo” . Da quotidiano.net
Cori fascisti in sede FdI Parma, Crosetto: responsabili vanno presi a calci e mandati via - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cori fascisti in sede FdI Parma, Crosetto: responsabili vanno presi a calci e mandati via ... Riporta tg24.sky.it
Cori fascisti in sede FdI, commissariati i giovani a Parma: "Ferma distanza da estremismo" - I dem chiedono l'intervento di Meloni dopo il video sui cori e gli inni a Mussolini da parte di alcuni membri di Gioventù Nazionale. Come scrive adnkronos.com