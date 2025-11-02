Cori fascisti la condanna di Forza Italia Parma
Tiene banco la polemica legata ai cori fascisti intonati nei pressi della sede di Fratelli d'Itlia a Parma, da alcuni esponenti del movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale.“Forza Italia stigmatizza con la massima fermezza i cori di matrice fascista intonati qualche sera fa a Parma da. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Scopri altri approfondimenti
“Quelle persone vanno prese a calci e mandate via” Il ministro della Difesa Guido Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d’Italia, ha commentato il caso dei giovani di FdI che hanno inneggiato al Duce e intonato cori fascisti a Parma. https://fanpa.ge/zUO26 - facebook.com Vai su Facebook
I cori fascisti alla sede di Parma di Fratelli d'Italia, l'editoriale di Massimo Gramellini - X Vai su X
Cori fascisti di Parma, Crosetto: "Quelle persone vanno prese a calci" - Da Napoli il ministro della Difesa Guido Crosetto condanna con forza i cori di matrice fascista nella sede di Parma di Fratelli d'Italia, immortalati in un video girato nel giorno dell'anniversario de ... Secondo msn.com
Crosetto condanna i cori fascisti a Parma: «Quelle persone vanno prese a calci e mandate via» - Il ministro della Difesa prende le distanze dall’episodio avvenuto davanti alla sede di Fratelli d’Italia: «Nulla a che fare con noi» ... Lo riporta cosenzachannel.it
Cori fascisti nella sede di Fdi a Parma: il caso diventa nazionale. La procura apre un fascicolo - Video - Dalla Schlein a Donzelli, tutti i commenti - Un gruppo di giovani intona cori fascisti e inni al Duce nella sede di Parma di Fratelli d’Italia, utilizzata anche dal movimento giovanile del partito, Gioventù nazionale. gazzettadiparma.it scrive