Cori fascisti a Parma il presidio di protesta | Inaccettabile il ritorno di certi canti

Parma, 2 novembre 2025 – "Sono venuti a cantare inni fascisti nella sede del primo partito in Italia, che è il partito di governo. Non dobbiamo accettare che queste cose accadano di nuovo, sono sintomo di una malattia grave che va curata e affrontata con fermezza e coraggio. Sono canzoni che inneggiano alla violenza e noi dobbiamo rispondere in modo pacifico”. Sono queste alcune delle parole dette questa mattina davanti al monumento al Partigiano in piazzale della Pace a Parma, dove diverse decine di persone si sono radunate in segno di protesta. Dopo il presidio di ieri di Azione Antifascista, oggi una manifestazione, a cui hanno aderito Anpi, Cgil, Partito Democratico, Rifondazione Comunista, Anppia, Libera, Legambiente, Avs, Movimento 5 Stelle, Pci, Udu, Ssu e Arci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

