Continua la crescita di Puig | +4,9% nei primi 9 mesi dell’anno
Un giro d’affari di 3,59 miliardi di euro, in salita del 4,9% (+7% like-for-like). Nel terzo trimestre l’ azienda ha conosciuto performance solide, crescendo del 3,2% a quasi 1,3 miliardi di euro (+6,1% lfl): sono questi i numeri di crescita di Puig, che continua la sua scalata verso il successo. A fronte dei risultati raggiunti e in vista del periodo delle festività, il gruppo riconferma le sue previsioni per l’anno fiscale 2025 di una crescita del fatturato lfl compresa tra il 6% e l’8%. Puig registra il +4,9% per i primi 9 mesi dell’anno. Il presidente e CEO Marc Puig ha commentato la notizia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
