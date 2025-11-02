Continassa Juve | vincono i bianconeri all’esordio di Spalletti con la Cremonese ora testa allo Sporting
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Vince la Juve contro la Cremonese nel segno di Kostic e Cambiaso. Ora testa allo Sporting, con il match in programma martedì 4 novembre alle 21.00. Il programma della vigilia QUI Infortunati Juve: il punto dall'infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro.
Juventus, Spalletti: prima giornata in bianconero minuto per minuto, la sfuriata di Elkann, il retroscena - Ieri la visita alla Continassa e l'annuncio ufficiale, oggi il primo allenamento e la presentazione ufficiale. Segnala sport.virgilio.it
Juventus, Luciano Spalletti è arrivato alla Continassa - L’ex ct azzurro è allo Juventus Training Center per firmare il contratto che lo legherà al club bianconero. Si legge su quotidianodelsud.it
Spalletti Juventus, rivelazione dalla Continassa: «È concentrato, non può più pensare a…». Le primissime impressioni sul neo tecnico bianconero! - Spalletti Juventus, rivelazione dalla Continassa di Giovanni Guardalà sulle primissime sensazioni del neo tecnico bianconero Testa bassa e lavorare, il passato è archiviato. Come scrive juventusnews24.com