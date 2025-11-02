Continassa Juve | vincono i bianconeri all’esordio di Spalletti con la Cremonese ora testa allo Sporting

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Vince la Juve contro la Cremonese nel segno di Kostic e Cambiaso. Ora testa allo Sporting, con il match in programma martedì 4 novembre alle 21.00. Il programma della vigilia QUI Infortunati Juve: il punto dall’infermeria. Milik: lesione al bicipite femorale sinistro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

