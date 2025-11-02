Contenimento di daini e suidi nel Parco delle Madonie | I numeri confermano la correttezza della strategia

Sono numeri, seppur parziali sulla proiezione annuale, che confermano la validità delle strategie attuate dall'Ente Parco delle Madonie, quelli relativi alle operazioni di contenimento di daini e suidi selvatici nell'ultimo anno. Nel 2025, ad oggi, complessivamente sono stati 797 i daini rimossi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

#zuccherofilato I DANNI E LE BEFFE! Le dichiarazioni del Commissario dell’ Ente Parco delle Madonie sull’emergenza suidi e daini sono disarmanti e rivelano scelte politiche mai realmente condivise con i sindaci né con le organizzazioni di categoria. I suidi - facebook.com Vai su Facebook

Operazioni di contenimento di daini e suidi selvatici nell’ultimo anno nel Parco delle Madonie. Alcuni dati. - Sono numeri significativi, seppur ancora parziali nella proiezione annuale, quelli che confermano la solidità delle strategie messe in campo dall’Ente Parco delle Madonie nelle operazioni di contenime ... Riporta cefalunews.org

Parco Arcadia sotto la lente. Daini e cervi possono restare: "Ma servono fondi e veterinari" - Al Parco Arcadia continueranno ad esserci i daini e i cervi, assieme ad altri animali, ma in numero minore rispetto all’attuale. Secondo ilgiorno.it

Parco del Conero, lavoriamo per il contenimento dei cinghiali - Esprime "solidarietà" e si dice "dispiaciuto" per la coppia di scooteristi che ieri sera ha avuto un incidente ad Ancona, in via del Castellano, a causa di un cinghiale, il presidente del Parco del ... Riporta ansa.it