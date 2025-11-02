Conte | Più sicurezza nelle città e arginare l’accesso alle armi

ROMA – “Sono scioccato e molto addolorato per gli episodi di queste ore, che ci impongono di agire oltre i colori politici. Abbiamo perso dei giovanissimi, con spari fra la gente a Boscoreale – dove hanno ucciso un 18enne, Pasquale Nappo – e nel Messinese, dove un 16enne, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso di fronte al bar. Ieri a Torre del Greco Aniello Scarpati, un poliziotto 47enne, un servitore dello Stato, è stato ucciso, travolto da un’auto guidata da un 28enne che, in base alle prime notizie, era sotto effetto di droga e con a bordo minori. Il mio cordoglio va a tutti coloro che stanno vivendo un profondo dolore per queste tragedie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

