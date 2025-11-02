Conte | Più sicurezza nelle città e arginare l’accesso alle armi
ROMA – “Sono scioccato e molto addolorato per gli episodi di queste ore, che ci impongono di agire oltre i colori politici. Abbiamo perso dei giovanissimi, con spari fra la gente a Boscoreale – dove hanno ucciso un 18enne, Pasquale Nappo – e nel Messinese, dove un 16enne, Giuseppe Di Dio, è stato ucciso di fronte al bar. Ieri a Torre del Greco Aniello Scarpati, un poliziotto 47enne, un servitore dello Stato, è stato ucciso, travolto da un’auto guidata da un 28enne che, in base alle prime notizie, era sotto effetto di droga e con a bordo minori. Il mio cordoglio va a tutti coloro che stanno vivendo un profondo dolore per queste tragedie. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
Giuseppe Conte da Foggia: “Priorità a giovani, sanità e sicurezza” Il leader M5S attacca il Governo: “Il Sud muore, i giovani continuano a fuggire e loro pensano solo alla casta” - facebook.com Vai su Facebook
Conte, Bettini e il Pci Civico di @Ale_Onorato: “Sicurezza, imprese e quel ceto medio troppo ricco per essere aiutato e troppo povero per farcela da solo” di @aldotorchiaro - X Vai su X
Sicurezza, il sindaco Conte: «In via Roma la zona rossa va confermata» - «Attendo le valutazioni dei professionisti della sicurezza per poi riservarmi, eventualmente, di richiederne o la proroga o di ripresentare l’iniziativa dopo il periodo estivo. Come scrive ilgazzettino.it
Conte: dispiaciuto, penso alla sicurezza. Funzioni all'aperto e un protocollo - Nel giro di 24 ore, dopo lo sconcerto causato dal prolungamento del divieto di celebrazioni religiose con fedeli, il ... Riporta avvenire.it
Conte: "La folle corsa al riarmo è solo un'illusoria prospettiva di sicurezza" - (Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2025 “La folle corsa al riarmo è solo un'illusoria prospettiva di sicurezza, ma genererà sempre più insicurezza. Si legge su quotidiano.net