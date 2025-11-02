Conte | Napoli da battaglia orgoglioso dei miei guerrieri
"> Un pareggio che vale più di una vittoria. Così Antonio Conte, come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, ha commentato il punto conquistato dal suo Napoli contro un Como brillante e sempre più convincente. «È un bicchiere mezzo pieno – ha detto il tecnico –. Ho avuto risposte da squadra vera. Nel secondo tempo c’è stata solo una squadra in campo ed era la nostra. Non ricordo parate di Milinkovic-Savic». Conte ha definito la partita «all’arma bianca», un duello intenso e moderno tra due squadre che hanno pressato a tutto campo: «È stata una gara di stampo europeo – ha aggiunto –. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
