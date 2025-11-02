Conte-De Bruyne tensione alle stelle | volano parole grosse

L’ambiente partenopeo spiazzato dalle alcune dure dichiarazioni, e che vede protagonisti Antonio Conte e Kevin De Bruyne Archiviata anche la decima giornata di campionato, il Napoli – che ha ospitato nel pomeriggio di ieri il Como al Maradona alle ore 18:00 – si prepara già ai prossimi impegni. La squadra guidata da Antonio Conte è infatti pronta a tornare protagonista in Champions League, dove martedì 4 novembre alle 18:45 affronterà l’ Eintracht Francoforte per la quarta giornata del girone unico. Successivamente, domenica 9 novembre alle ore 15:00, i partenopei saranno di nuovo in campo contro il Bologna in campionato. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Conte-De Bruyne, tensione alle stelle: volano parole grosse

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Antonio Conte ha un problema e non è certo De Bruyne - facebook.com Vai su Facebook

Conte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..." - Antonio Conte, allenatore del Napoli, interverrà dalla sala conferenze del Via del Mare per rispondere alle domande della stampa sulla partita contro il Lecce. Secondo tuttonapoli.net

De Bruyne, dopo l’infortunio anche la “rapina”? Coinvolto il compagno di squadra | Sarebbe lui il mandante - Oltre al danno, però, ci sarebbe anche la beffa per il fuoriclasse ex City ... Da napolipiu.com

Conte show a Napoli: tensione, emozioni e frecciate all’Inter. «Il mio Napoli non muore mai» - Dalla tensione prepartita al sorriso finale, passando per abbracci, scontri verbali e ... Da napolipiu.com