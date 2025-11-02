Conferenza stampa Zanetti post Verona Inter | Orgoglioso dei miei ma il giramento è enorme Meritavamo di più

Inter News 24 Conferenza Stampa Zanetti, le parole del tecnico del Verona dopo la sconfitta in extremis contro l’Inter di Chivu. Al termine della sfortunata sconfitta contro l’Inter, arrivata per un’autorete nel recupero, l’allenatore dell’ Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa esprimendo grande rammarico ma anche orgoglio per la prestazione dei suoi ragazzi. SULLA PARTITA – «Il rammarico nasce dal risultato e basta. Abbiamo fatto una partita incredibile contro una squadra al top in Europa, ma gli episodi hanno fatto la differenza. Cosa posso dire a una squadra che gioca in questo modo? Sono straconvinto che meritino fiducia. 🔗 Leggi su Internews24.com

