Conferenza stampa Vandeputte post Cremonese Juve | Due gol loro per rimpalli il primo dopo 2 minuti cambia la partita! Nella ripresa siamo stati coraggiosi

di Marco Baridon Conferenza stampa Vandeputte post Cremonese Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 10ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Zini di Cremona) – Jari Vandeputte, giocatore della Cremonese, parla in conferenza stampa dopo il match con la Juve della 10ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI CREMONESE JUVE RUOLO A CENTROCAMPO – «Mi trovo bene, sono a disposizione del mister. È stato un primo tempo in cui dovevamo avere più coraggio, il gol dopo 2 minuti cambia la partita. Sono ripartiti spesso su palle perse, su errori nostri. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio, abbiamo tirato di più, il secondo gol è arrivato nel momento sbagliato, nonostante questo ci abbiamo creduto ma non è andata». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

