Conferenza stampa Vandeputte post Cremonese Juve | Due gol loro per rimpalli il primo dopo 2 minuti cambia la partita! Nella ripresa siamo stati coraggiosi
di Marco Baridon Conferenza stampa Vandeputte post Cremonese Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 10ª giornata di Serie A 202526. (inviato allo Stadio Zini di Cremona) – Jari Vandeputte, giocatore della Cremonese, parla in conferenza stampa dopo il match con la Juve della 10ª giornata di Serie A 202526. LA CRONACA DI CREMONESE JUVE RUOLO A CENTROCAMPO – «Mi trovo bene, sono a disposizione del mister. È stato un primo tempo in cui dovevamo avere più coraggio, il gol dopo 2 minuti cambia la partita. Sono ripartiti spesso su palle perse, su errori nostri. Nel secondo tempo abbiamo avuto più coraggio, abbiamo tirato di più, il secondo gol è arrivato nel momento sbagliato, nonostante questo ci abbiamo creduto ma non è andata». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un gatto ha appena fatto invasione nella sala stampa di Trigoria durante la conferenza di Gasperini ? - X Vai su X
Ieri a Catania si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Ripensarsi – uno spazio di tregua per un racconto possibile”, un’iniziativa che coinvolgerà gli studenti di Solarino, Floridia e Catania in un percorso di prevenzione e consapevolezz - facebook.com Vai su Facebook
Sampdoria, Donati “Io in discussione? Se reputano non stia facendo bene è giusto che cambino” - , la formazione blucerchiata ha perso la sua terza partita consecutiva in campionato uscendo sconfitta ... Si legge su gianlucadimarzio.com
Roma-Inter, Chivu: «Siamo un gruppo, l'ego personale non esiste. Bonny? Ho quattro attaccanti fortissimi» - L'Inter aggancia Roma e Napoli in vetta alla classifica grazie al successo proprio sui giallorossi di Gasperini all'Olimpico. ilmessaggero.it scrive