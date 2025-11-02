Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting | quando parla il tecnico alla vigilia di Champions L’orario ufficiale

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia del quarto match di Champions League 202526. La prima notte europea, il primo esame da non fallire. L’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve entra subito nel vivo: dopo il positivo esordio in campionato a Cremona (vittoria 2-1), per il neo-tecnico bianconero è già tempo di vigilia di Champions League. Domani, lunedì 3 novembre, alle ore 18:15, l’allenatore toscano incontrerà i giornalisti nella consueta conferenza stampa di presentazione della sfida contro lo Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sporting: quando parla il tecnico alla vigilia di Champions. L’orario ufficiale

Scopri altri approfondimenti

Un gatto ha appena fatto invasione nella sala stampa di Trigoria durante la conferenza di Gasperini ? - X Vai su X

Ieri a Catania si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto “Ripensarsi – uno spazio di tregua per un racconto possibile”, un’iniziativa che coinvolgerà gli studenti di Solarino, Floridia e Catania in un percorso di prevenzione e consapevolezz - facebook.com Vai su Facebook

Conferenza stampa Spalletti post Cremonese Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 10ª giornata di Serie A 2025/26 - Conferenza stampa Spalletti post Cremonese Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 10ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato allo Stadio Zini di Cremona) – Luciano Spalletti, allenatore della Ju ... Riporta juventusnews24.com

Spalletti senza filtri in conferenza dopo la prima vittoria con la Juve: “Ho rotto i cogl**ni a tutti” - Luciano Spalletti senza filtri in conferenza stampa dopo la prima vittoria con la Juventus a Cremona: "Da ultimo ho preso quell'ammonizione, io sono ... Come scrive fanpage.it

Conferenza stampa Nicola pre Cremonese Juventus: «Contro Spalletti servirà coraggio, il pubblico sarà il nostro motore. Bonazzoli e Vardy insieme? Ecco cosa stiamo pensando» - Il tecnico dei grigiorossi ha presentato il match dello Zini valido per la 10a giornata di Serie A Alla vigilia della sfida contro la Juventus, Davide ... Come scrive calcionews24.com