Conferenza stampa Giovane post Verona Inter | Felice per il gol ma deluso per la squadra Serve concretezza

Internews24.com | 2 nov 2025

Inter News 24 Conferenza stampa Giovane, le parole: «Giocare in Serie A è difficile, ma stiamo crescendo. Dedico la rete a mia moglie e a mia figlia». Autore del gol del momentaneo pareggio contro l’Inter, Giovane ha parlato in conferenza stampa al termine della gara del Bentegodi, analizzando la prestazione dell’Hellas Verona e il suo momento personale. L’attaccante brasiliano, ex Corinthians, ha espresso soddisfazione per la propria prova ma anche amarezza per un risultato che non premia gli sforzi della squadra. SULLA PRESTAZIONE – «Sono molto felice, ho fatto la mia miglior partita contro una squadra top al mondo, ma sono deluso per la squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

