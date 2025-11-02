Conferenza stampa Giovane post Verona Inter | Felice per il gol ma deluso per la squadra Serve concretezza
Conferenza stampa Giovane, le parole: «Giocare in Serie A è difficile, ma stiamo crescendo. Dedico la rete a mia moglie e a mia figlia». Autore del gol del momentaneo pareggio contro l'Inter, Giovane ha parlato in conferenza stampa al termine della gara del Bentegodi, analizzando la prestazione dell'Hellas Verona e il suo momento personale. L'attaccante brasiliano, ex Corinthians, ha espresso soddisfazione per la propria prova ma anche amarezza per un risultato che non premia gli sforzi della squadra. SULLA PRESTAZIONE – «Sono molto felice, ho fatto la mia miglior partita contro una squadra top al mondo, ma sono deluso per la squadra.
