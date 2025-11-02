Conferenza stampa Chivu post Verona Inter | Per una volta siamo stati anche fortunati! Thuram pronto ma non l’avrei messo neanche fosse cascato il mondo Poi difende Luis Henrique

Inter News 24 Conferenza stampa Chivu post Verona Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri dopo l’importante successo ottenuto in campionato. La conferenza stampa di Cristian Chivu al termine di Verona Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri. VITTORIA FORTUNATA – « L’espressione della partita non è sempre come vuoi, ci sono qualità e l’identità dell’avversario. Tutti quelli che hanno affrontato il Verona hanno sofferto, a parte la Lazio. Hanno qualità e ti possono mettere in difficoltà sempre. Siamo riusciti a sbloccarla, poi abbiamo provato a non prenderci grandi rischi per colpirli nuovamente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu post Verona Inter: «Per una volta siamo stati anche fortunati! Thuram pronto, ma non l’avrei messo neanche fosse cascato il mondo». Poi difende Luis Henrique

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il nuovo allenatore bianconero commenta il successo sulla Cremonese e torna sul discorso scudetto fatto in conferenza stampa - facebook.com Vai su Facebook

Un gatto ha appena fatto invasione nella sala stampa di Trigoria durante la conferenza di Gasperini ? - X Vai su X

Chivu risponde a Conte in conferenza: “Siamo sempre abituati a piangere in Italia” - La conferenza stampa di Cristian Chivu a seguito della sconfitta e delle polemiche in tv di Beppe Marotta post Napoli- calciomercato.it scrive

Chivu: “Nessun caso Lautaro! Frattesi è al 100% e avrà il suo momento, le condizioni di Thuram…” - Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa al termine del match contro il Verona vinto per 2- Come scrive msn.com

Chivu interrotto da urla e schiamazzi durante la conferenza: “Il giorno di riposo non ha fatto bene” - Cristian Chivu interrotto da urla e schiamazzi durante la conferenza stampa prima di Napoli- Secondo fanpage.it