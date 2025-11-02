Conferenza stampa Akanji post Verona Inter | Grande battaglia qui mi diverto! Mi trovo bene sia da braccetto che da centrale sul mio futuro rispondo così
Inter News 24 Conferenza stampa Akanji post Verona Inter: le parole del difensore nerazzurro dopo il successo ottenuto oggi in campionato. La conferenza stampa di Manuel Akanji al termine di Verona Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri. SUL MATCH – « La cosa più importante è vincere la partita. E’ stata una grande battaglia oggi, noi ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo ottenuto tre punti importantissimi. Mi diverto qui all’Inter, entro in campo con lo spirito giusto e mi sento molto bene all’interno di questa squadra. Mi trovo bene con lo staff e con il resto dei compagni ». DIFFERENZE TRA GIOCARE CENTRALE O BRACCETTO DESTRO? – « Mi trovo bene anche da centrale, lì mi tocca anche controllare il gioco. 🔗 Leggi su Internews24.com
