Conerobus tagli e linee semivuote | ‘University Link’ con 4 passeggeri

Ancona, 2 novembre 2025 – In attesa della prima applicazione pratica del nuovo sistema di servizio urbano di trasporto pubblico locale e delle novità ministeriali sulla linea filoviaria, Conerobus fa i conti con le incongruenze giornaliere di un orario invernale che ancora non va. Il taglio dell'11% delle corse, nonostante riguardi le fasce orarie 'morbide', ha subito mostrato crepe inguaribili su più fronti. Detto del servizio scolastico al mattino e delle corse della linea 10 per le centinaia di operai della Fincantieri, presto ripristinate pare, restano dei buchi e delle linee tutt'altro che redditizie.

