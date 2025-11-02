Concorso OSS Campania | da domani al via le prove per 1.274 posti a tempo indeterminato

Da lunedì 3 novembre iniziano le prove per il maxi concorso per Operatori Socio-Sanitari in Campania: oltre 25mila candidati in corsa per 1.274 posti. Le selezioni si terranno a Napoli e Salerno, sotto la supervisione delle forze dell'ordine. Partiranno domani, lunedì 3 novembre, le prove del maxi concorso regionale per Operatori Socio-Sanitari (OSS) in Campania.

