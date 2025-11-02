Con il pallone si impara a divertirsi In campo senza pensare al risultato

Giocare a pallone senza pensare al risultato, soltanto per divertirsi, esprimersi ed imparare con il massimo della serenità possibile. Il comitato provinciale Opes di Prato ha organizzato per il mese di novembre il progetto " Gioco-Calcio 5 contro 5 ", rivolto a tutti i bambini e alle bambine nati negli anni 2017 e 2018. L'iniziativa rientra all'interno del progetto nazionale ' Welfare Sport Club ', finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'obiettivo, come detto, è quello di fare svolgere attività sportiva ai giovanissimi atleti, senza l'assillo di un risultato, cercando di farli divertire ed esprimere con serenità, ciascuno secondo il proprio livello.

