Comune e Unicef celebrano la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia

Latinatoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il terzo anno consecutivo torna nel capoluogo la manifestazione “Grandi e piccoli diritti alla meta-Diritto all’istruzione”. Una giornata che si svolgerà il 20 novembre, in occasione dell’anniversario dell’approvazione della convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Giornata degli insegnanti, Unicef: 85 milioni di bambini non frequentano la scuola - In occasione della Giornata mondiale degli Insegnanti, l'Unicef pubblica un report sull'accesso all'istruzione dei minori in tutto il mondo. Scrive it.euronews.com

Giornata insegnanti, Unicef 'sono cuore istruzione di qualità' - che gli insegnanti sono il cuore di un'istruzione di qualità; eppure, nel ... Riporta notizie.tiscali.it

Giornata mondiale degli insegnanti, l'Unicef: 'Sono il cuore dell' istruzione di qualità' - Oggi, in occasione della Giornata mondiale degli Insegnanti, l'Unicef ricorda che gli insegnanti sono il cuore di un'istruzione di qualità; eppure, nel 2024 solo il 31% dei paesi disponeva di sistemi ... Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Comune Unicef Celebrano Giornata