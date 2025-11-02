Comune di Taurano denuncia la minoranza | querela dopo un post Facebook sul sequestro del parcheggio rifiuti
Il Comune di Taurano ha deciso di presentare una denuncia-querela contro il gruppo di minoranza “Insieme per Continuare” a seguito di un post pubblicato sulla pagina Facebook della lista il 15 ottobre 2025.Nel testo si contenevano accuse ritenute dall’amministrazione calunniose e diffamatorie in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
