Comune di Taurano denuncia la minoranza | querela dopo un post Facebook sul sequestro del parcheggio rifiuti

Avellinotoday.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Taurano ha deciso di presentare una denuncia-querela contro il gruppo di minoranza “Insieme per Continuare” a seguito di un post pubblicato sulla pagina Facebook della lista il 15 ottobre 2025.Nel testo si contenevano accuse ritenute dall’amministrazione calunniose e diffamatorie in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

