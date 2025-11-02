Como la maledizione dei rigori | l’errore di Morata conferma il trend negativo per la squadra di Fabregas Ecco le ultime

Calcionews24.com | 2 nov 2025

Como, i lariani stanno facendo davvero molta fatica dal dischetto. Una maledizione a cui Fabregas deve porre fine in qualche modo. Il Como continua a trascinarsi dietro un curioso e amaro primato in Serie A: quello dei rigori sbagliati. Con l’ultimo errore di Álvaro Morata nella sfida contro il Napoli al Diego Armando Maradona, la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

