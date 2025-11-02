Como è un pareggio con rimpianti Morata grazia il Napoli dal dischetto

di Camilla Garavaglia Nel giorno di Tutti i Santi, infine, Sant’Abbondio sorride. Serviva il Como a frenare l’ascesa del Napoli, che dall’inizio del campionato a ieri non aveva mai pareggiato - né mai tantomeno perso - in casa. Una grande partita, quella del Como, che ha retto egregiamente la prova del Maradona senza farsi intimorire da una delle tifoserie più calde del campionato. Bando alla timidezza, la formazione di Fabregas ha spinto fin da subito, cercando di palleggiare come sempre. Primo momento decisivo della partita al 24’: Milinkovic Savic esce scompostamente su Morata, partito in posizione regolare, ed è subito penalty. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Como, è un pareggio con rimpianti. Morata grazia il Napoli dal dischetto

