Commozione ed una forte esortazione per tutti i defunti nel giorno del 2 novembre

Tempo di lettura: 2 minuti Carità, perdono, umiltà: su qesti tre valori fondanti la religione cristiana l’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca ha officiato questa mattina sul sagrato della Chiesa Madre del Cimitero la solenne celebrazione dei Defunti. Nella Omelia Mons. Accrocca ha voluto indicare le stelle polari della fede verso le quali si deve rivolgere lo sguardo di ogni fedele e di ogni cittadino. La carità, il perdono e l’umiltà vengono in grande rilievo proprio nella giornata del 2 Novembre, una ricorrenza di grande impatto emotivo sulla coscienza di tutti, anche dei non credenti e che comunque sollecita in modo particolare la coscienza e l’anima del credente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Commozione ed una forte esortazione per tutti i defunti nel giorno del 2 novembre

