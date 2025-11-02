Commessa arrestata | 16 kg di cocaina liquida nascosti nell' armadietto del lavoro
Una donna di 35 anni di origini sudamericane è stata arrestata dalla squadra mobile della polizia. Nascondeva nell'armadietto del lavoro, in un supermercato di corso Europa, diversi flaconi contenenti cocaina liquida. Lo riferisce l'Ansa. Le indagini sono partite dopo una segnalazione e in poco. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
