Commercio e contratti ‘pirata’

Il tema dei cosiddetti ' contratti pirata ' è al centro dell'azione di contrasto promossa da Confcommercio e dalla Fipe e di un incontro in programma domani alle 11 all'ex Teatro Verdi. In un mondo del lavoro inquinato da sigle poco rappresentative che firmano contratti paralleli e sottopagati è fondamentale un'azione coesa tra pubblico e privato per conoscere lo stato dell'arte e prendere le necessarie contromisure sul piano della legalità e della dovuta rappresentanza sindacale. "Come Confcommercio siamo convinti che la buona contrattazione collettiva sia una garanzia per tutti, sia per le imprese e sia per i lavoratori" sottolinea Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio.

