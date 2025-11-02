Commemorazione dei defunti la Polizia non dimentica i suoi caduti
Nella mattinata odierna, la Questura di Ravenna si è unita nel ricordo dei caduti della Polizia di Stato in una commemorazione celebrata in memoria delle donne e degli uomini in divisa che hanno sacrificato la vita nell’adempimento del proprio dovere per il bene della collettività. La messa è. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
